Эксперт рассказал, как санкции ЕС могут повлиять на импорт российской рыбы

Евросоюз может ввести запрет на импорт российской рыбы в рамках 21-го пакета антироссийских санкций, впервые касающегося рыболовства. Поставки российской рыбы в Европу уже снижаются из-за уменьшения вылова, сообщил Александр Фомин из Ассоциации рыбного рынка. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что некоторые виды рыб будут подвержены ограничениям, а другие — полностью запрещены. Фомин отметил, что речь идет о треске, но импорт уже сокращается из-за плохого состояния запасов. Он добавил, что ограничить импорт европейской рыбы в Россию невозможно, поскольку с 2014 года действуют запреты на поставки из недружественных стран. В результате российские импортеры ищут альтернативные источники, такие как Чили и Турция.

Евросоюз может ввести частичный или полный запрет на импорт российской рыбы, что станет частью 21-го пакета антироссийских санкций, впервые затрагивающего сферу рыболовства. Об этом пишет НСН.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал, что поставки российской рыбы в Европу и без того сокращаются из-за общего снижения вылова.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что новые рестрикции будут касаться импорта российских рыбных продуктов: некоторые виды будут подвержены ограничениям, а другие — полностью запрещены. Фомин отметил, что пока речь идет о треске, однако объемы импорта уже сокращаются по причине плохого состояния запасов.

Он также подчеркнул, что ограничить импорт европейской продукции в Россию невозможно, так как российские власти еще в 2014 году запретили поставки рыбы из недружественных стран, включая Норвегию и Исландию. В результате российским импортерам пришлось искать альтернативные источники, такие как Чили, Турция и Китай.

Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев добавил, что единственным регионом, где Россия пересекается с Евросоюзом в области рыболовства, является Баренцево море. Однако и здесь объемы вылова трески в экономической зоне Норвегии уже сталкиваются с проблемами.