Эксперт рассказал, как санкции ЕС могут повлиять на импорт российской рыбы

Евросоюз может ввести частичный или полный запрет на импорт российской рыбы, что станет частью 21-го пакета антироссийских санкций, впервые затрагивающего сферу рыболовства. Об этом пишет НСН.
Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал, что поставки российской рыбы в Европу и без того сокращаются из-за общего снижения вылова.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что новые рестрикции будут касаться импорта российских рыбных продуктов: некоторые виды будут подвержены ограничениям, а другие — полностью запрещены. Фомин отметил, что пока речь идет о треске, однако объемы импорта уже сокращаются по причине плохого состояния запасов.
Он также подчеркнул, что ограничить импорт европейской продукции в Россию невозможно, так как российские власти еще в 2014 году запретили поставки рыбы из недружественных стран, включая Норвегию и Исландию. В результате российским импортерам пришлось искать альтернативные источники, такие как Чили, Турция и Китай.
Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев добавил, что единственным регионом, где Россия пересекается с Евросоюзом в области рыболовства, является Баренцево море. Однако и здесь объемы вылова трески в экономической зоне Норвегии уже сталкиваются с проблемами.