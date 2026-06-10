34-летнего военного объявили в розыск в Рязанской области

Ориентировка на пропавшего 34-летнего Олега Травина размещена на стенде у отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани. Отмечается, что уроженец города Балакчы Республики Кыргызстан скрылся от военного следствия. Мужчину обвиняют в самовольном оставлении части. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Травина, просят сообщить в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции по телефону 29-94-18 или в угрозыск по 29-90-60.