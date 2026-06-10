18 нарушений при использовании маломерных судов зафиксировали в Рязанской области

С начала навигации 2026 года при патрулировании водных объектов Рязанской области было выявлено 10 правонарушений на 52000 рублей. Среди основных нарушений: нарушение обеспечения безопасности, правил маневрирования, не прошедшим своевременно техническое освидетельствования (один раз в пять лет), с нарушением норм пассажировместимости. Кроме того, выявлено 8 правонарушений за нарушение сроков регистрации маломерных судов (30 дней с момента приобретения маломерного судна в собственность).

18 нарушений при использовании маломерных судов зафиксировали в Рязанской области. Об этом сообщает региональное МЧС.

С начала навигации 2026 года при патрулировании водных объектов Рязанской области было выявлено 10 правонарушений на 52000 рублей. Среди основных нарушений: нарушение обеспечения безопасности, правил маневрирования, не прошедшим своевременно техническое освидетельствования (один раз в пять лет), с нарушением норм пассажировместимости.

Кроме того, выявлено 8 правонарушений за нарушение сроков регистрации маломерных судов (30 дней с момента приобретения маломерного судна в собственность).