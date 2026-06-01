Жители Рязанской области пожаловались на проблемы с канализацией

Об этом сообщили в соцсетях. Отмечается, что в селе Поляны Рязанского округа серьезные проблемы с канализацией, из-за чего затапливает все поселение. На кадрах видно, что сточные воды текут по дорогам рядом с домами, стекают к болоту. По словам местных жителей, запах вокруг стоит очень неприятный. Они также уточнили, что в обоих колодцах вода просто застаивается. Люди надеются, что проблема привлечет внимание властей и в скором времени будет решена.

