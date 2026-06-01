ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР

Группировка войск «Южная» освободила Тихоновку в ДНР. Помимо этого, российские войска поразили за сутки цеха производства, места подготовки и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ. Российские средства ПВО сбили за сутки 9 управляемых авиабомб и 233 беспилотника ВСУ самолетного типа.