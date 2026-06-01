В Тюмени педофил затащил девочку в подъезд и пытался изнасиловать

а кадрах с камер подъезда видно, как девочка кричит на руках у незнакомого мужчины. Отобрать ребенка пытаются други дети. Один и мальчиков держал дверь в подъезд и звал на помощь. В подъезде мужчина начал стягивать с себя штаны и не отпускал девочку, пока внутрь не вошла прохожая девушка, которая отреагировала на крики мальчика. Мужчина задержан. С ним работают правоохранительные органы.

В Тюмени педофил затащил девочку в подъезд и пытался изнасиловать. Об этом сообщается в соцсетях.

На кадрах с камер подъезда видно, как девочка кричит на руках у незнакомого мужчины. Отобрать ребенка пытаются други дети. Один и мальчиков держал дверь в подъезд и звал на помощь.

В подъезде мужчина начал стягивать с себя штаны и не отпускал девочку, пока внутрь не вошла прохожая девушка, которая отреагировала на крики мальчика.

Мужчина задержан. С ним работают правоохранительные органы.