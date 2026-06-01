В Рыбновском округе обработают детские площадки от клещей

В Рыбновском округе 2 июня проведут акарицидную обработку детских игровых площадок от клещей. Обработка пройдет в Ходынинском, Глебковском, Баграмовском, Пощуповском, Кузьминском, Пионерском и Алешинском поселениях. Жителям рекомендовали не посещать обработанные территории в течение суток после проведения работ, а также не допускать туда детей и домашних животных.

В администрации попросили соблюдать меры предосторожности и с пониманием отнестись к временным ограничениям.