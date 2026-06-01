В Рыбном завершили разработку концепции благоустройства городской территории

В Рыбном завершена разработка концепции благоустройства территории от Привокзальной площади до площади Ленина. В райадминистрации подчеркнули, что этот проект был подготовлен для участия во Всероссийском конкурсе комфортной городской среды. Концепция включает в себя создание информационного центра, зоны ожидания «Березовая роща», а также сквера с зелеными кабинетами. Отмечается, что это должно значительно улучшить городской облик и повысить комфорт для жителей и гостей города.

