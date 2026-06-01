В Рязанской области выбросы вредных веществ сократились почти на 9%

Рязанская область заняла 49-е место среди регионов России по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по итогам 2025 года. Об этом говорится в исследовании аналитической службы FinExpertiza. Совокупные выбросы предприятий и транспорта в регионе составили 108,6 тысячи тонн. По сравнению с 2024 годом показатель снизился на 8,9%. На одного жителя Рязанской области пришлось в среднем 101 килограмм загрязняющих веществ, а удельный объем выбросов на единицу площади составил 2,7 тонны на квадратный километр.

В целом по России в 2025 году предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 21,2 млн тонн загрязняющих веществ. Это на 4% меньше, чем годом ранее. По данным аналитиков, совокупная масса выбросов снизилась до минимального уровня за последние семь лет.