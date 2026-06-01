В Рязанской области осудили мужчину, повторно севшего за руль пьяным

Житель села Можары в Сараевском районе снова попал под уголовное дело. Мужчину признали виновным за пьяную езду. Отмечается, что ране он уже имел судимость за похожее преступление. Известно, что, несмотря на это, в октябре 2025 года он сел за руль. Его задержали сотрудники полиции, и тест показал, что он был пьян. Суд учел мнение прокурора и назначил наказание: 1 год и 1 месяц в колонии строгого режима, а также лишение права управлять автомобилем на 5 лет. Отмечается, что автомобиль, на котором он ездил, конфисковали в пользу государства.

