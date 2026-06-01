В Рязанской области обнаружили более 12 тысяч нарушений ПДД за выходные

За выходные сотрудники ГАИ Рязанской области нашли 12 752 нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Среди них зафиксировано 14 случаев пьяной езды. 13 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования по требованию полиции. Также зафиксировано два случая повторного управления транспортом в состоянии опьянения. Кроме того, в ходе рейдов инспекторы выявили 20 нарушений, совершенных пешеходами, и поймали 20 водителей без прав.