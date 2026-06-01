В рязанских медучреждениях восстановили компьютерный томограф и починили окна

Прокурор области Дмитрий Коданёв провел личный прием граждан. В частности, прокуратура Октябрьского района проверила обращение местной жительницы о необходимости ремонта компьютерного томографа в одной из медицинских учреждений. В результате проверки нарушения устранены, и оборудование теперь функционирует в штатном режиме. Кроме того, по жалобе другой заявительницы выявлены нарушения температурного режима в палатах инфекционного отделения. После прокурорского вмешательства устранены дефекты оконных проемов, а также разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта фасада.

На прошедшей неделе прокуратура Рязанской области обработала 673 обращения граждан, из которых 254 были разрешены по существу. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В числе рассмотренных жалоб значатся 59 обращений о нарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 25 — о соблюдении законов в области дорожного движения и 20 — на нарушения при приеме и регистрации сообщений о преступлениях.

