В Рязани снова состоится выставка животных «Пойдем домой»

Выставка бездомных животных состоится 6 июня с 11:00 до 14:00 в Лесопарке. Гости мероприятия смогут познакомиться с собаками и кошками из городских приютов, а также воспитанниками кинологического центра социализации и адаптации. Отмечается, что все животные здоровы, привиты, обработаны от паразитов. Возрастное ограничение 0+.

