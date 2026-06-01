В России обязали производителей маркировать кофе и цикорий

В России с 1 июня маркировка кофе и цикория стала обязательной. Как пишет ТАСС, это решение опубликовано на официальном портале правительства. Теперь производители и импортеры должны наносить специальные коды на упаковку этих продуктов при их продаже. Продукция, которая выпущена до начала новых требований, может продаваться без кодов до окончания срока годности. Благодаря маркировке потребители смогут легко проверить легальность и безопасность кофе и цикория, просто отсканировав код в приложении «Честный знак». Отмечается, что это приложение покажет информацию о производителе, сроках годности и разрешительных документах. Если возникнут какие-либо проблемы с товаром, приложение уведомит об этом.

