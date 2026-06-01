В Кемеровской области девушка умерла от передозировки после интернет-травли

В Кемеровской области на 19-м году жизни скончалась Алина, известная в социальных сетях под ником «Лимонная Девочка». Причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами, сообщается в соцсетях. Несколько лет назад Алина начала вести политический блог, в котором обсуждала права подростков. Однако ее жизнь изменилась после того, как она столкнулась с масштабной интернет-травлей. По словам знакомых, это негативно сказалось на ее психоэмоциональном состоянии. В последние месяцы свои публикации Алина все чаще посвящала запрещенным веществам и выражала свое тяжелое эмоциональное состояние.

В Кемеровской области на 19-м году жизни скончалась Алина, известная в социальных сетях под ником «Лимонная Девочка». Причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами, сообщается в соцсетях.

Несколько лет назад Алина начала вести политический блог, в котором обсуждала права подростков. Однако ее жизнь изменилась после того, как она столкнулась с масштабной интернет-травлей.

По словам знакомых, это негативно сказалось на ее психоэмоциональном состоянии. В последние месяцы свои публикации Алина все чаще посвящала запрещенным веществам и выражала свое тяжелое эмоциональное состояние.