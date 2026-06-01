Стало известно, что стоимость обучения в вузах России увеличилась на 10,7%

Стоимость обучения в российских вузах в 2026 году увеличилась на 10,7% по сравнению с предыдущим годом, согласно предварительному мониторингу Минобрнауки. Об этом пишет «Ъ».

В этом году ведомство впервые ввело регулирование числа платных мест, что оказало неравномерное влияние на ценообразование в университетах. В некоторых вузах цены на обучение возросли на 12-14%, а в отдельных специальностях — на треть.

Как сообщили в Минобрнауки, окончательные итоги подведут после приемной кампании. Университеты устанавливают стоимость обучения самостоятельно, однако она не может быть ниже затрат вуза на одного студента, определяемых государством. Для студентов, переходящих на второй и последующие курсы, увеличение стоимости обучения ограничено уровнем инфляции.

В этом году правительство установило предельное количество платных мест для 40 популярных специальностей, что привело к сокращению на 47 тысяч мест. Средняя цена обучения на этих специальностях возросла на 10,9%, что ниже, чем в 2025 году, когда рост составил 13,3%. В некоторых вузах, таких как МИФИ и РАНХиГС, увеличение цен достигло 32,2% и 12,7% соответственно. Эксперты прогнозируют, что темпы роста цен могут начать снижаться с 2027 года при отсутствии новых жестких ограничений.