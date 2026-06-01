Стала известна дата окончания ремонта дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород

В Рязанской области продолжается ремонт дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. В Ухоловском и Ряжском округах обновляют два участка трассы общей длиной 15,7 км. Отмечается, что эта дорога входит в опорную сеть страны и является частью Большого Рязанского кольца. Дорожные работы уже начались, и специалисты занимаются регенерацией основания и укреплением кромок. В планах не только замена асфальта, но и установка современных остановочных павильонов для удобства пассажиров. Завершить все работы планируется осенью этого года.

