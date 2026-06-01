Рязанский приборный завод провел праздник для детей и внуков работников

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) в преддверии Международного дня защиты детей прошел Детский день. Для ребят от 3-х до 18 лет, чьи близкие родственники трудятся на предприятии, была подготовлена разнообразная программа. Мероприятие организовано при поддержке банка НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех).

Юные гости предприятия смогли посетить рабочие места своих родных и узнать подробности их трудовой деятельности. Также ребята в сопровождении взрослых сходили на экскурсии в музей ГРПЗ, где им рассказали о более чем вековой истории предприятия, его продукции и перспективах развития.

«Детский день — одно из самых массовых и любимых на нашем заводе мероприятий. Он стал доброй ежегодной традицией, которой мы отмечаем Международный день защиты детей. Это великолепная возможность для наших работников показать своим детям и внукам завод, рассказать им о своей профессии и подарить им настоящий праздник! Думаю, многие ребята узнают о том, какую важную роль играет ГРПЗ в жизни нашей страны и будут гордиться своими родными. Надеюсь, что среди них будут те, кто продолжат заводские династии», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Главным мероприятием Детского дня стала анимационная программа, организованная в актовом зале предприятия. Ребят встречали ростовые куклы, для них провели мастер-классы по росписи брелоков, созданию браслетов, рисованию песком и раскрашиванию гипсовых фигурок. Работали пять студий аквагрима. Динамичную часть праздника составили веселые танцы и подвижные игры под музыку.

«Для НОВИКОМа поддержка семей сотрудников предприятий-партнеров — важная часть нашей социальной политики. Мы были рады помочь создать для детей атмосферу праздника, а также помочь им ближе познакомиться с профессиями родителей и почувствовать гордость за труд своих семей. Такие мероприятия укрепляют связь поколений, формируют уважение к инженерным и рабочим специальностям и создают ту самую преемственность, на которой строится будущее российской промышленности», — отметила управляющий офисом НОВИКОМа в Рязани Татьяна Харлина.

В рамках мероприятия прошла выставка рисунков «Мы рисуем счастье!», на которой более 200 детей и внуков работников предприятия представили свои работы. По итогам выставки все они получат дипломы участников и призы.