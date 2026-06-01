Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
18°
Втр, 02
18°
Срд, 03
20°
ЦБ USD 71.55 0.53 02/06
ЦБ EUR 86.25 3.61 02/06
Нал. USD 74.11 / 75.00 01/06 18:15
Нал. EUR 88.81 / 89.30 01/06 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Средние температуры и атака комаров. Чего ожидать рязанцам от предстоя...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
1 408
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
633
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
26 мая 10:53
1 208
Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерско...
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках...
25 мая 15:07
989
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанский приборный завод провел праздник для детей и внуков работников
На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) в преддверии Международного дня защиты детей прошел Детский день.

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) в преддверии Международного дня защиты детей прошел Детский день. Для ребят от 3-х до 18 лет, чьи близкие родственники трудятся на предприятии, была подготовлена разнообразная программа. Мероприятие организовано при поддержке банка НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех).

Юные гости предприятия смогли посетить рабочие места своих родных и узнать подробности их трудовой деятельности. Также ребята в сопровождении взрослых сходили на экскурсии в музей ГРПЗ, где им рассказали о более чем вековой истории предприятия, его продукции и перспективах развития.

«Детский день — одно из самых массовых и любимых на нашем заводе мероприятий. Он стал доброй ежегодной традицией, которой мы отмечаем Международный день защиты детей. Это великолепная возможность для наших работников показать своим детям и внукам завод, рассказать им о своей профессии и подарить им настоящий праздник! Думаю, многие ребята узнают о том, какую важную роль играет ГРПЗ в жизни нашей страны и будут гордиться своими родными. Надеюсь, что среди них будут те, кто продолжат заводские династии», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Главным мероприятием Детского дня стала анимационная программа, организованная в актовом зале предприятия. Ребят встречали ростовые куклы, для них провели мастер-классы по росписи брелоков, созданию браслетов, рисованию песком и раскрашиванию гипсовых фигурок. Работали пять студий аквагрима. Динамичную часть праздника составили веселые танцы и подвижные игры под музыку.

«Для НОВИКОМа поддержка семей сотрудников предприятий-партнеров — важная часть нашей социальной политики. Мы были рады помочь создать для детей атмосферу праздника, а также помочь им ближе познакомиться с профессиями родителей и почувствовать гордость за труд своих семей. Такие мероприятия укрепляют связь поколений, формируют уважение к инженерным и рабочим специальностям и создают ту самую преемственность, на которой строится будущее российской промышленности», — отметила управляющий офисом НОВИКОМа в Рязани Татьяна Харлина.

В рамках мероприятия прошла выставка рисунков «Мы рисуем счастье!», на которой более 200 детей и внуков работников предприятия представили свои работы. По итогам выставки все они получат дипломы участников и призы.