Рязанка обратилась к депутату с жалобой на некомпетентность врачей

Во время личного приема к депутату Рязанской городской Думы Павлу Аверину вновь обратилась многодетная жительница региона Наталья.

По словам депутата, ранее он помог семье решить проблему с заблокированными банковскими картами, на которые должны были поступать выплаты. Тогда женщина осталась без средств к существованию вместе с пятью детьми после того, как ее супруг уехал в зону СВО.

На этот раз рязанка рассказала, что ее дочь заболела. Девочка проходила лечение в больнице, однако врачи не смогли установить диагноз и выписали пациентку, несмотря на сохраняющиеся симптомы.

Кроме того, женщина попросила помочь с постановкой автомобиля на учет. По ее словам, машина необходима для поездок в больницы, поликлиники и школу.

Павел Аверин сообщил, что вопросы, связанные с лечением ребенка и регистрацией автомобиля, взяли на контроль.

Фото: соцсети Павла Аверина.