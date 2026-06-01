Рязанцы выиграли в лотерею один миллион рублей
Многодетная семья Старковых из Рязанской области выиграла в лотерею один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».
Жительница региона Наталья купила 10 билетов. Один из них оказался выигрышным.
«ТВ-трансляцию розыгрыша мы смотрели всей семьей: муж зачеркивал числа в билетах со старшим сыном, я — со средним, а самый младший бегал рядом. Билет на миллион оказался в руках у мужа», — рассказала женщина.
Деньги Наталья и Анатолий потратили на покупку китайского кроссовера.
Отмечается, что женщина уже выигрывала 733 333 рубля в 2019 году и миллион в 2025 году.
Фото предоставили в пресс-службе «Столото».