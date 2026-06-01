Рязанцы рассказали об упавшем стволе дерева на улице Белякова

По словам очевидцев, он перегородил весь тротуар напротив здания воинской части. Также, как заявили жители, ствол дерева лежит там уже больше месяца. «Дети на велосипедах, мамы с колясками, да и все люди вынуждены прыгать через это препятствие», — говорится в сообщении. Помимо этого, отмечается, что в данный момент там висит еще и большая ветка, которая может скоро упасть.

