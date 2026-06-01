Россиянам станут присылать повестки в суд через «Госуслуги»

С 1 июня на портале заработал новый порядок уведомления. Теперь граждане смогут смогут отслеживать на «Госуслугах» судебную корреспонденцию. Отмечается, что это позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, а сторонам — оперативно получать извещения и документы. Получать извещения через «Госуслуги» можно было с начала 2025 года, для этого нужно было предоставлять порталу отдельное разрешение в личном кабинете. Теперь судебные письма будут приходить автоматически.

Россиянам станут присылать повестки в суд через «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС.

