Россиянам назвали неочевидную пользу мороженого

Об этом рассказала главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова. По ее словам, мороженое полезно, потому что содержит источники кальция и легкоусвояемого белка. Также приносит удовольствие и тем самым снижает уровень стресса. Классическое мороженое содержит молоко, сливки — источники кальция и легкоусвояемого белка. Однако, по словам врача, пользу снижает большое количество сахара и животных жиров.

