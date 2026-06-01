Путин наградил семью из Рязанской области медалью ордена «Родительская слава»

Семья Влазневых из Рязанской области удостоена медали ордена «Родительская слава». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 1 июня. Награда присуждена за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Вместе с семьей из Рязанской области медалями ордена «Родительская слава» были отмечены жители Ставропольского края, Оренбургской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Московской и Владимирской областей, а также Татарстана.