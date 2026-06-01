Под Рыбным произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями

Вечером 1 июня на трассе «М-5 „Урал“ — Рыбное — Константиново» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По словам очевидцев, авария случилась около 19:00 на регулируемом перекрестке в районе поворота на Рыбное. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб и бригада скорой помощи. Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.