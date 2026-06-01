Опубликованы итоги праймериз «Единой России» в Рязанской области
Стали известны итоги предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов, которых выдвинут на выборы в Госдуму. По словам руководителя регионального исполкома «Единой России» Юлии Феоктистовой, голосование в 2026 году отличается высокой конкуренцией среди соперников. По стране в среднем на одно место в Госдуме претендует 12 кандидатов. В Рязанской области — 12 кандидатов на место. Более 103 тысяч рязанцев отдали свои голоса. Наиболее активными оказались избиратели из Пронского, Касимовского, Сасовского, Кадомского и Михайловского округов. Число проголосовавших в 2026 году заметно увеличилось по сравнению с предыдущими выборами в Госдуму, которые состоялись пять лет назад. Тогда свои голоса отдали 84 тысячи граждан.

Победителем по федеральному избирательному округу в Рязанской области стал Андрей Макаров. Он с большим отрывом обошел других кандидатов. Следующие в списках набрали в два раза меньше голосов.

По Рязанскому одномандатному избирательному округу № 157 наибольшую поддержку получил действующий депутат Андрей Красов. Но он не стал победителем, потому что в соответствии с Положением о порядке проведения предварительного голосования.

количество голосов, поданных за кандидата — участника спецоперации, увеличиваются на 25%. В связи с этим победу одержал ветеран СВО Сергей Боярский.

Победителем по Скопинскому одномандатному избирательному округу № 158 стала Лиана Пепеляева.