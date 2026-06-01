На «Окской стрелке» прошли соревнования по рыбатлону!

30 мая на Борковском затоне состоялись соревнования по рыбатлону — уникальному виду спорта, который совмещает классическую рыбалку и бег по правилу «поймал — беги».

30 мая на Борковском затоне состоялись соревнования по рыбатлону — уникальному виду спорта, который совмещает классическую рыбалку и бег по правилу «поймал — беги».

Этот вид спорта был придуман и запатентован в Рязани в 2011 году. За 15 лет он стал любимым для многих жителей нашей страны. Ежегодно участники из разных регионов собираются для того, чтобы испытать невероятные эмоции и побороться за призы. Впервые местом сбора стал Борковской затон, где поблизости возводится «Окская стрелка» — первый жилой комплекс в Рязани на берегу Оки. ГК «Зеленый сад — наш дом» поддержала организаторов, ведь спорт является неотъемлемой частью корпоративной культуры компании.

На новой локации соревнования собрали рекордное количество участников за все время существования — стартовали 102 человека! Пляж Борковского затона объединил жителей Рязанской, Московской, Тульской и Владимирской областей. Погода благоволила любителям рыбной ловли — палящее солнце и ветер отсутствовали.

С боевым настроем и приподнятым настроением все принялись ловить рыбу, которая, по мнению присутствующих, будто сама хотела быть пойманной. Также участие в соревнованиях принимали дети, которые боролись за победу, не уступая многим взрослым.

Победители и призеры соревнований были награждены ценными призами от Зеленого сада.

Анна, участница соревнований: «Эмоций шквал! Мы с мужем уже пять лет участвуем в рыбатлоне. Всегда любили ездить на рыбалку, а когда узнали, что есть такой вид спорта, единогласно решили, что нам надо участвовать! Как обычно всё прошло на высшем уровне, нам удалось поймать нужную рыбу и получить подарки! Новый пляж взяли на заметку, так как были здесь впервые. Обязательно приедем сюда с детьми!»

ГК «Зеленый сад — наш дом» продолжит поддерживать данный вид спорта, а пляж Борковского затона всегда рад встречать гостей и любителей активного отдыха.