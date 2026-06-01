Годовалый ребенок и две женщины погибли после взрыва дома в Липецке

Две женщины и годовалый ребенок погибли в результате взрыва и последующего пожара в частном доме на территории СНТ «Речное» в Липецке. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По данным регионального управления МЧС, возгорание произошло 26 мая. Огонь охватил жилой дом, хозяйственную постройку и пять автомобилей. Пожар локализовали в 19:25, а открытое горение ликвидировали в 20:29.

Позже спасатели обнаружили под завалами тела трех погибших. Все они находились в доме в момент происшествия.

По предварительной информации, причиной ЧП могла стать утечка и взрыв бытового газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть трех человек.

Фото: ГУ МЧС по Липецкой области.