Более 250 россиян потеряли сотни миллионов рублей на доставке автомобилей из Кореи

Клиенты компании Din-X Auto переводили за машины от 2 до 9 млн рублей, опасаясь обещанного роста утильсбора, но автомобили так и не получили. По словам пострадавших, сотрудники фирмы исчезли, переписки и документы были удалены, а проверка VIN-номеров показала, что машины всё ещё находятся в Корее. Общий ущерб оценивается более чем в 1 млрд рублей.

Более 250 россиян потеряли сотни миллионов рублей на доставке автомобилей из Кореи. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, клиенты компании Din-X Auto переводили за машины от 2 до 9 млн рублей, опасаясь обещанного роста утильсбора, но автомобили так и не получили. По словам пострадавших, сотрудники фирмы исчезли, переписки и документы были удалены, а проверка VIN-номеров показала, что машины всё ещё находятся в Корее.

Общий ущерб оценивается более чем в 1 млрд рублей.