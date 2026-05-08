Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 9-10 мая

В Рязани пройдет празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое охватит все ключевые площадки города.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рязани пройдет празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое охватит все ключевые площадки города. Горожан ждут музыкальные спектакли, фестивали, концерты, народные гуляния, а также встреча курсантов военно-десантного училища после главного парада в Москве.

Среди мероприятий — музыкальный спектакль театра кукол «Нам дороги эти позабыть нельзя», концертная программа музыкального театра «Память, ставшая песней», концерт-спектакль областной филармонии «И песню свою, отправляя в полет, — помните!» и другие.

Праздничные мероприятия также пройдут в ТРЦ «Марко Молл» и на Рязанской ВДНХ.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».