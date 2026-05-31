Академик РАН заявил, что ИИ может отучить школьников думать

Об этом заявил академик, председатель научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований РАН Владислав Лекторский. «Кто-то из деятелей, работающих в области образования, сказал недавно: если школьник привык доверять искусственному интеллекту, то если ИИ ему скажет, что 2×2=5, он в это поверит и будет думать, что так оно и есть. Вот это страшная вещь», — сказал он. Как отметил Лекторский, образование сегодня должно не просто давать знания, а формировать способность к критическому мышлению. Академик считает необходимым определить границы использования ИИ в образовательном процессе.

