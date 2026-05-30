В российских школах первоклассников освободят от оценок за поведение
Минпросвещения России разработало поправки к порядку организации обучения, согласно которым ученикам первых классов не будут выставлять оценки за поведение. Соответствующий приказ опубликовали на официальном портале правовой информации. Согласно документу, поведение школьников будут оценивать по трем категориям: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». При этом порядок выставления таких оценок каждая образовательная организация сможет устанавливать самостоятельно.

Также приказ регламентирует действия педагогов при нарушении дисциплины. Учитель должен сделать замечание ученику, а при повторном нарушении привлечь руководство школы для проведения профилактической беседы.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья оценка поведения будет проводиться с учетом особенностей их развития и состояния здоровья.

Кроме того, документ закрепляет запрет на использование мобильных телефонов во время уроков, за исключением ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью учащихся или сотрудников школы.