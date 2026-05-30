В российских школах первоклассников освободят от оценок за поведение

Минпросвещения России разработало поправки к порядку организации обучения, согласно которым ученикам первых классов не будут выставлять оценки за поведение. Соответствующий приказ опубликовали на
Согласно документу, поведение школьников будут оценивать по трем категориям: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». При этом порядок выставления таких оценок каждая образовательная организация сможет устанавливать самостоятельно.
Также приказ регламентирует действия педагогов при нарушении дисциплины. Учитель должен сделать замечание ученику, а при повторном нарушении привлечь руководство школы для проведения профилактической беседы.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья оценка поведения будет проводиться с учетом особенностей их развития и состояния здоровья.
Кроме того, документ закрепляет запрет на использование мобильных телефонов во время уроков, за исключением ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью учащихся или сотрудников школы.