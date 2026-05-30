В Пронском округе стартовали работы по благоустройству сквера
В Новомичуринске начались работы по благоустройству сквера на проспекте Смирягина рядом с новым детским комплексом. На территории уже укладывают современное покрытие, которое сделает детские игры более безопасными. Также рабочие покрасили отдельные элементы и поверхности.
В администрации отметили, что работы направлены на создание более комфортных и уютных общественных пространств для жителей города.
Фото: администрация Пронского округа.