В Касимовском округе оценили готовность детского лагеря к приему детей

Глава Касимовского округа Иван Бахилин проверил готовность детского лагеря «Ласточка» к новому летнему сезону. Первая смена в лагере начнется уже 1 июня, в День защиты детей. Во время осмотра глава округа посетил спальные корпуса, столовую, душевые, игровые и спортивные площадки. Особое внимание уделили соблюдению санитарных требований, а также готовности пищеблока и медицинского пункта. По итогам проверки лагерь готов к приему детей на летний отдых.

«Желаю ребятам отлично отдохнуть, найти новых друзей и набраться сил перед новым учебным годом. А нам, взрослым, — сделать все, чтобы лето в „Ласточке“ было ярким и безопасным», — подчеркнул Иван Бахилов.

Фото: соцсети Ивана Бахилова.