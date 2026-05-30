Рязанцы направили в прокуратуру более 670 жалоб за неделю

За прошедшую неделю в органы прокуратуры Рязанской области поступило 673 обращения от жителей региона. Так, после обращения жительницы Рязани был отремонтирован компьютерный томограф в медицинском учреждении. По другой жалобе устранены нарушения температурного режима в палатах инфекционного отделения: отремонтированы оконные проемы и подготовлена документация для капитального ремонта фасада.

За прошедшую неделю в органы прокуратуры Рязанской области поступило 673 обращения от жителей региона. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Так, после обращения жительницы Рязани был отремонтирован компьютерный томограф в медицинском учреждении. По другой жалобе устранены нарушения температурного режима в палатах инфекционного отделения: отремонтированы оконные проемы и подготовлена документация для капитального ремонта фасада.

Чаще всего рязанцы жаловались на нарушения в сфере ЖКХ — таких обращений зарегистрировали 59. Еще 25 заявлений касались соблюдения законодательства в области безопасности дорожного движения. Кроме того, 20 обращений были связаны с нарушениями при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.

Всего за неделю по существу были рассмотрены 254 обращения граждан.