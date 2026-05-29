В Скопине проверили состояние оборудования на детских площадках

В пятницу, 29 мая, в Скопине проверили состояние игрового и спортивного оборудования на детских площадках. Об этом сообщили Госжилинспекции Рязанской области. Осмотр прошел на территориях ТОС «Военный городок» и у дома 2 на улице Красноармейская. Отмечается, что детские площадки находятся в удовлетворительном состоянии.

