В рязанской «Пятерочке» голуби устроили «дегустацию» орехов

В Рязани в одном из магазинов сети «Пятерочка» заметили необычных «посетителей» — голубей, которые добрались до коробки с орехами на стенде. Фотографию происшествия опубликовали местные жители в соцсетях. На кадрах видно, как два голубя едят арахис прямо из открытой коробки. «Пятерочка выручает!» — шутят рязанцы в комментариях.

В Рязани в одном из магазинов сети «Пятерочка» заметили необычных «посетителей» — голубей, которые добрались до коробки с орехами на стенде.

Фотографию происшествия опубликовали местные жители в соцсетях.

На кадрах видно, как два голубя едят арахис прямо из открытой коробки.

«Пятерочка выручает!» — шутят рязанцы в комментариях.