В Рязанской области произошел крупный пожар

Пожар случился 28 мая в селе Спирино Клепиковского округа. Информация о возгорании в жилом доме и двух хозпостройках поступила диспетчеру в 09:03. В тушении участвовали семь человек, две спецмашины. Общая площадь пожара составила 143 квадратных метра. Пострадавших нет.

В Рязанской области произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар случился 28 мая в селе Спирино Клепиковского округа. Информация о возгорании в жилом доме и двух хозпостройках поступила диспетчеру в 09:03.

В тушении участвовали семь человек, две спецмашины.

Общая площадь пожара составила 143 квадратных метра.

Пострадавших нет.

Иллюстративное фото.