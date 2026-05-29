В Минпросвещения заявили, что выпускной не требует больших затрат
В Минпросвещения заявили, что выпускной не требует больших затрат, сообщило ТАСС.
Министр просвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводит канал «Юнашев Live» в «Максе», сообщил, что выпускной вечер не требует больших затрат.
По его словам, достаточно собраться в школе, поблагодарить учителей и сохранить добрую традицию. Глава ведомства призвал не гнаться за дорогими мероприятиями, а сосредоточиться на атмосфере и благодарности педагогам.