Рязанской УК выдали предостережение из-за протекающей кровли в доме на Новоселов
Жители дома № 30 по улице Новоселов пожаловались в инспекцию на ненадлежащее состояние кровли. При выездной проверке факты протечек подтвердились. Управляющей организации ООО «Рязанская МПМК № 3» выдали предостережение — выполнить текущий ремонт кровли в местах протечек.
Рязанской УК выдали предостережение из-за протекающей кровли в доме на Новоселов, сообщили в пресс-службе ГЖИ по региону.
Жители дома № 30 по улице Новоселов пожаловались в инспекцию на ненадлежащее состояние кровли. При выездной проверке факты протечек подтвердились. Управляющей организации ООО «Рязанская МПМК № 3» выдали предостережение — выполнить текущий ремонт кровли в местах протечек.
Фото: ГЖИ по Рязанской области.