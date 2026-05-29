Рязанской УК выдали предостережение из-за протекающей кровли в доме на Новоселов

Жители дома № 30 по улице Новоселов пожаловались в инспекцию на ненадлежащее состояние кровли. При выездной проверке факты протечек подтвердились. Управляющей организации ООО «Рязанская МПМК № 3» выдали предостережение — выполнить текущий ремонт кровли в местах протечек.