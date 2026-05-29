Рязанские лесопатологи предупредили о шелкопряде-монашенке

В отличие от непарного шелкопряда, гусеницы монашенки повреждают хвойные породы, что при сильном объедании может привести к гибели древостоя. По данным ученых, одна гусеница самки за жизнь съедает на ели от 6 до 8 г хвои, на сосне — от 7 до 10 г, а гусеницы самцов — на треть меньше. При этом вредители не поедают жесткую вершинную часть хвоинок, что увеличивает наносимый вред. Вспышки массового размножения в одном насаждении могут длиться до 8—10 лет.

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Рязанской области» рассказали об еще одном опасном вредителе — шелкопряде-монашенке, сообщили в пресс-службе организации.

В прошлом году численность монашенки в рязанских лесах была ниже очаговой, но лесопатологи призвали обратить повышенное внимание на состояние популяции в текущем году.

Фото: ФБУ «Рослесозащита».