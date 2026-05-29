Рязанцы возмущены состоянием надземного перехода у «Глобуса»

Как отметили местные жители, надземный переход находится «в плачевном состоянии». «Весь изрисованный; лестницы требуют обновление (окрашивание)», — написали местные жители. Кроме того, рязанцы заявили, что надземный переход нужно помыть. Напомним, он открылся в 2024 году.

Напомним, он открылся в 2024 году. Надземный переход должен был появиться на улице Большой. В итоге открылся на Муромском шоссе.

В интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2024» зампред-министр Павел Супрун рассказал, что при выборе места установки перехода руководствовались пожеланиями жителей улицы Большой и Муромского шоссе. Кроме того, как говорил Супрун, место возведения надземного пешеходного перехода было в том числе выбрано из соображений безопасности учеников школы № 76, которая находится рядом.