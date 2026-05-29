Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин представил жителям Шиловского района публичный отчет об итогах депутатской работы

В четверг, 28 мая, глава регионального парламента Аркадий Фомин выступил с публичным отчетом перед жителями Шиловского района. Спикер Рязанской областной Думы подвел итоги депутатской работы, рассказал о результатах в экономике и социальной сфере, вместе с шиловцами обсудил перспективы развития муниципалитета.

В своем докладе Аркадий Фомин отметил, что за последние годы многого удалось добиться благодаря федеральной поддержке и Народной программе партии «Единая Россия»:

«В основе программы — запросы и обращения граждан, решения, сформированные по итогам прямых линий и встреч с Президентом. Важно, что ее реализация дает результаты как в целом по стране, так и конкретно в нашем регионе, в каждом муниципалитете. Жители Шиловского района видят реальные изменения — это ремонт школ и больниц, строительство ФАПов, развитие спорта, культуры, дорожной и коммунальной инфраструктуры».

Отдельно председатель Рязанской областной Думы остановился на проектах в сфере благоустройства:

«В несколько этапов приводим в порядок Нерский парк, занимаемся набережной. В этом году работы продолжатся, планируем соединить два этих общественных пространства. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества в поселке Лесной мы открыли парк „Победы“. В этом году в Лесном будет благоустроен „Школьный парк“, на работы выделено 75,7 млн рублей, — сообщил Аркадий Фомин. — В марте были подведены итоги областной программы поддержки местных инициатив на 2026 год. Из 10 шиловских заявок конкурсный отбор прошли 8. Будем их вместе реализовывать. За всеми объектами необходимо осуществлять общественный и депутатский контроль».

Характеризуя достигнутые экономические показатели региона, парламентарий подчеркнул, что основные из них — выше средних по стране. Положительная динамика наблюдается в промышленности, в АПК, строительстве, торговле, других отраслях.

«Рязанская область создала хороший потенциал для дальнейшего роста, и в этом есть большая заслуга Шиловского района. По-прежнему одним из драйверов экономики региона остается ТОСЭР „ЛЕСНОЙ“. Резиденты увеличивают производственные мощности, расширяют деятельность. Объём инвестиций превысил уровень прошлого года в два раза. Это не просто цифры. Это сотни новых рабочих мест, дополнительные налоги. Нам необходимо и дальше максимально эффективно использовать конкурентные преимущества статуса ТОСЭР, работать над привлечением новых инвесторов, над повышением благополучия людей и качества их жизни».

Дополнительным инструментом развития территорий Аркадий Фомин назвал преобразование Шиловского района в муниципальный округ, которое намечено на 2027 год. Реформа, прошедшая в других муниципалитетах Рязанской области, уже доказала свою эффективность: она позволила консолидировать финансовые ресурсы, сделать систему управления более эффективной, сократить дублирующие функции органов местного самоуправления и расходы на их содержание.

В ходе доклада председатель Рязанской областной Думы выделил основные направления законотворческой деятельности. Он акцентировал внимание на том, что ключевыми приоритетами в работе регионального парламента остаются безусловное выполнение социальных обязательств перед жителями области, борьба с демографическими вызовами, помощь участникам СВО и их близким:

«В Рязанской области выстроена комплексная система поддержки и сопровождения бойцов и их родственников. Мы постоянно работаем над укреплением социальных гарантий, регулярно выезжаем и в части, и на подшефные территории, направляем необходимые гуманитарные грузы. В вопросах поддержки военнослужащих и их семей реальную помощь оказывают коллеги-депутаты, прошедшие боевые действия. В областной Думе текущего созыва сейчас пять участников спецоперации, один из которых и в настоящее время на фронте. Хочу выразить признательность и всем неравнодушным жителям Шиловского района за весомый вклад в общую Победу».

После отчета спикер законодательного собрания ответил на вопросы, которые касались ремонта дорог и социальных объектов, модернизации системы ЖКХ. Все обращения Аркадий Фомин взял под личный контроль.