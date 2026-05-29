Пианист из Китая победил в фортепианном конкурсе в Рязани

В Рязанской филармонии завершился II Международный фортепианный конкурс русской музыки. В конкурсе участвовали более 50 пианистов из разных стран. Жюри, в состав которого вошли музыканты из России, Италии, Испании, Монголии, Франции и Узбекистана, оценивало выступления в течение десяти дней. Результаты по возрастным категориям: До 19 лет: Лауреат третьей премии — Мария Варакина; Лауреат второй премии — Михаил Пироженко; Победитель — Ни Чэньчжэ (Китай). От 19 до 30 лет: Лауреат третьей премии — Александр Захаров; Лауреат второй премии — Роман Соснин; Победитель — Глеб Романчукевич.

Ни Чэньчжэ исполнил Вторую симфонию Прокофьева. Закрытие конкурса сопровождалось концертом с участием лауреатов и народного артиста России Николая Луганского с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея Оселкова.

«Как только я выходил на сцену и начинал играть, то беспокойство практически сразу испарялось. Я просто забывал абсолютно обо всем и наслаждался музыкой», — поделился Ни Чэньчжэ.