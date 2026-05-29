Пианист из Китая победил в фортепианном конкурсе в Рязани

В Рязанской филармонии завершился II Международный фортепианный конкурс русской музыки. Об этом сообщили в газете «Рязанские ведомости».
В конкурсе участвовали более 50 пианистов из разных стран. Жюри, в состав которого вошли музыканты из России, Италии, Испании, Монголии, Франции и Узбекистана, оценивало выступления в течение десяти дней.
Результаты по возрастным категориям:
До 19 лет:
- Лауреат третьей премии — Мария Варакина;
- Лауреат второй премии — Михаил Пироженко;
- Победитель — Ни Чэньчжэ (Китай).
От 19 до 30 лет:
- Лауреат третьей премии — Александр Захаров;
- Лауреат второй премии — Роман Соснин;
- Победитель — Глеб Романчукевич.
Ни Чэньчжэ исполнил Вторую симфонию Прокофьева. Закрытие конкурса сопровождалось концертом с участием лауреатов и народного артиста России Николая Луганского с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея Оселкова.
«Как только я выходил на сцену и начинал играть, то беспокойство практически сразу испарялось. Я просто забывал абсолютно обо всем и наслаждался музыкой», — поделился Ни Чэньчжэ.