Арбитражный суд признал ООО «Ферромет» банкротом из-за долга в 15 млн

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Ферромет», сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что предприятие неспособно погасить долги перед кредиторами, включенные в реестр на сумму более 15,2 млн рублей. Временный управляющий Умнова А. Е. заявила ходатайство о введении конкурсного производства — суд счел, что оснований для финансового оздоровления или мирового соглашения не имеется.

На момент публикации решение не вступило в законную силу.