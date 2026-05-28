В Спасском районе засняли редкое атмосферное явление — лунную радугу

Прошлой ночью в Спасском районе удалось запечатлеть редкое атмосферное явление — лунную радугу. Снимок сделали на наблюдательном пункте проекта STARVISOR. Необычное явление зафиксировала рязанская патрульная камера. Лунная радуга появляется значительно реже обычной и возникает при свете Луны в условиях высокой влажности воздуха.