В Спасском районе засняли редкое атмосферное явление — лунную радугу
Прошлой ночью в Спасском районе удалось запечатлеть редкое атмосферное явление — лунную радугу. Снимок сделали на наблюдательном пункте проекта STARVISOR. Необычное явление зафиксировала рязанская патрульная камера. Лунная радуга появляется значительно реже обычной и возникает при свете Луны в условиях высокой влажности воздуха.
Прошлой ночью в Спасском районе удалось запечатлеть редкое атмосферное явление — лунную радугу. Об этом сообщили в RZNASTRO.
Снимок сделали на наблюдательном пункте проекта STARVISOR. Необычное явление зафиксировала рязанская патрульная камера.
Лунная радуга появляется значительно реже обычной и возникает при свете Луны в условиях высокой влажности воздуха.
Фото: RZNASTRO.