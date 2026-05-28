В российских профсоюзах напомнили сотрудникам о правах при сокращении
Работодатель обязан предупредить о сокращении не позднее чем за два месяца — при нарушении этого срока можно через суд восстановиться на работе. Также она рекомендовала уточнить, есть ли у сотрудника преимущественное право остаться (например, наличие иждивенцев или профзаболевания).
В российских профсоюзах напомнили сотрудникам о правах при сокращении,
Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова посоветовала работникам внимательно следить за соблюдением процедуры увольнения.
Работодатель обязан предупредить о сокращении не позднее чем за два месяца — при нарушении этого срока можно через суд восстановиться на работе. Также она рекомендовала уточнить, есть ли у сотрудника преимущественное право остаться (например, наличие иждивенцев или профзаболевания).
Кроме того, компания должна предложить все подходящие вакансии, а сам работник вправе запросить уведомления, приказы и расчётные листки.