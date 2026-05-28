В Минцифры анонсировали третий пакет мер против мошенников

Минцифры России готовит новый пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Об этом сообщил замглавы ведомства Иван Лебедев, передает «Интерфакс».

По его словам, третий пакет уже обсуждается с правоохранительными органами, банками и операторами связи. В него вошло более 46 предложений.

Среди возможных нововведений:

продажа сим-карт только с нулевым балансом;

обязательная биометрическая идентификация при оформлении сим-карт через интернет;

ограничение или запрет продажи сим-карт через цифровые платформы;

лимит на количество сим-карт для одного аккаунта;

ограничения на число корпоративных сим-карт для юридических лиц.

Также меры могут быть связаны с будущим законом об искусственном интеллекте.

Как уточнили в ведомстве, первый пакет мер против телефонного мошенничества уже принят, а второй находится на стадии рассмотрения в Госдуме.