В Госдуме заявили, что борщевик больше не повод для изъятия участка

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев напомнил, что из-за одного лишь борщевика Сосновского на участке землю больше не изымут. Раньше формально это могли считать признаком запустения, но теперь власти обязаны оценивать все обстоятельства в совокупности, а не выносить решение только по одному растению.