Рязанцам напомнили про штрафы за мусор

В активный сезон строительных и уборочных работ прокуратура Рязанской области предупреждает: в обычные мусорные баки можно выбрасывать только бытовые отходы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Отмечается, что ветки, траву, листву выбрасывать в контейнер можно, а остатки досок, шифера и труб туда класть нельзя.

За такое нарушение гражданам — штраф до 3 тыс. рублей, юрлицам — от 100 до 250 тыс. рублей. Чтобы вывезти растительный или строительный мусор законно, нужно самим нанять специализированную компанию.

